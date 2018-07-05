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Dünya Kupası finali için Cüneyt Çakır'ın adı konuşuluyor

Dünya Kupası'nda Nijerya - Arjantin maçında görev alan Cüneyt Çakır, şimdide final maçı için düşünülen en önemli isimlerden biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 05.07.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 14:23
Dünya Kupası finali için Cüneyt Çakır'ın adı konuşuluyor

FIFA, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı. Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.

FİNAL İÇİN CÜNEYT ÇAKIR İDDİASI

Dünya Kupası'nda bizleri başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'ın adı çeyrek final hakemleri arasında yer almadı. Rusya'da "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını yöneten, "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı büyük takdir toplayan Çakır'ın adı final için ciddi şekilde geçmeye başladı. Çakır daha önce 2014'te Dünya Kupası yarı finali, 2015'te ise Şampiyonlar Ligi finali yönetmişti.

2 GRUP MAÇINI YÖNETTİ, GEÇER NOT ALDI

Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yönetti. Hatta "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.

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