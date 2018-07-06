Dünya Kupası’ndan kısa kısa

Giriş Tarihi: 06.07.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 02:13

Gomis'ten Fransa'ya MUSLERA uyarısı!

G.SARAY'IN Fransız yıldızı Gomis, milli takım oyuncularını Uruguay maçı öncesi uyardı. Sport + Football'da Dünya Kupası yayınına bağlanan Gomis takım arkadaşı Muslara'ya övgüler yağdırıp, "Karşı karşıya pozisyonlarda iyi. Bu sezon kafa toplarından çok gol yedik. Yan toplarda zamanlama hatası yapabiliyor. Ama penaltılara kalmasını istemem. Çünkü Muslera, Fransa'yı tek başına durdurabilir" dedi.



FIFA'nın devrimini UEFA da uygulayacak

AVRUPA futbolunun patronu UEFA, yeni kurallarını açıkladı. 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Avrupa Ligi'ndeki oyuncu değişiklikleri kuralları resmen duyuruldu. Buna göre ilk kez Rusya'daki Dünya Kupası'nda uygulanan uzatmaya giden maçlardaki 4. oyuncu değişikliği, Avrupa futbolunun organizasyonlarında da hayata geçecek.



Ne VIP'te ne locada BAŞKAN tribünde!

HIRVATİSTAN Başkanı Kolinda Grabar- Kitarovich, Danimarka ile Hırvatistan arasında oynanan 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nu ne VIP ne de locada taraftarlarla birlikte tribünde izledi. Rusya'ya bütün halkı ile beraber bir yolcu uçağında ve ekonomi sınıfında uçan Grabar-Kitarovich, "Ben de herkes gibi ülke milli takımımın büyük destekçisi olduğumu göstermek istedim. Rusya maçını da sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.



Almanlar çıldırdı: FIFA Brych'i yaktı

ALMAN gazetesi Bild, komplo teorilerine yenisini ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ı hedef tahtasına koyan gazete, şimdi de FIFA'nın Alman hakem Felix Brych'e komplo kurup etnik çatışma yaşayan Sırbistanİsviçre maçına verdiği, Brych'in başarısız olup başka görev almamasını sağladığını iddia etti.



Higuain'in babasından SAMPAOLİ'ye salvolar

DÜNYA Kupası'nda oğlu Higuain'i çoğu maçta yedek tutan Arjantin Teknik Direktörü Sampaoli hakkında konuşan Jorge Higuain, "Sampaoli'nin tercihlerinin bir açıklaması yok. Fransa'ya karşı bir teknik direktör neden sahte 9 numarayla başlar anlamak güç. Yedek kulübesinde 600 tane gol atan iki futbolcun var. Higuain ve Agüero. Sen ikisini de oynatmıyorsun! Birini sevmiyorsan diğerini oynat!' dedi.



NEYMAR, dört maçta 13 dakika yerde yattı

DÜNYA Kupası'na futbolundan çok kendini yere atmasıyla damga vuran Brezilya'nın yıldız ismi Neymar'ın yerde kaldığı süre hesaplandı. Meksika maçında futbol hayatı bitmiş gibi yerde kıvranan ancak 5 dakika sonra oyuna kaldığı yerden devam eden Neymar'ı inceleme altına alan İsviçre televizyonu RTS Sports sonuçları paylaştı. Buna göre Brezilyalı yıldız, 4 maçta 13 dakika 50 saniye yerde kaldı.



FIRÇALARIYLA kupa heyecanı renklendi

RUSYA'DAKI maçlar stat çevresinde yer alan ve futbolseverlerin yüzlerini ülke bayraklarının renklerinde boyayan boyacılar sayesinde renkli bir hal aldı. Her maçta yaklaşık 10-15 arası boyacı günde ortalama 100-150 kişinin yüzünü 100 rubleden (yaklaşık 7.5 lira) boyadı.