Dünya Kupası’nda bugün

İSVEÇ-İNGİLTERE
Son 16'da İsviçre'yi Forsberg'in tek golüyle yenip Dünya Kupası'nda adını 24 yıl sonra çeyrek finale yazdıran İsveç, İngiltere ile yarı final mücadelesine çıkıyor. Ada ekibi, 1-1 biten maçta Kolombiya'yı penaltılarla 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. İsveç'te Lustig kırmızı kart cezalısı.
SAAT: 17.00 STAT: Samara Arena
HAKEM: Bjorn Kuipers (Hollanda)
YAYIN: TRT 1
MUHTEMEL 11'LER:
İSVEÇ: Olsen- Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson- Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg- Toivonen, Berg
İNGİLTERE: Pickford- Maguire, Stones, Walker- Rose, Lingard, Henderson, Alli, Trippier- Sterling, Kane
RUSYA-HIRVATİSTAN
Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, çeyrek final vizesini normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltılarla 4-3 yenerek aldı. Hırvatistan da rakibi gibi Danimarka karşısında normal süre ve uzatmalarda 1-1'lik skoru bozamamış, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurarak çeyrek finalist olmuştu.
SAAT: 21.00 STAT: Soçi Fisht
HAKEM: Sandro Ricci (Brezilya)
YAYIN: TRT 1
MUHTEMEL 11'LER:
RUSYA: Akinfeev- Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov- Gazinskiy, Zobnin- Samedov, Golovin, Cheryshev- Dzyuba
HIRVATİSTAN: Subasic- Strinic, Lovren, Vida, Vrsaljko- Perisic, Rakitic, Brozovic, Modric, Rebic- Mandzukic