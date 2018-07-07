Dünya Kupası’nda bugün

Giriş Tarihi: 07.07.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 02:12

İSVEÇ-İNGİLTERE

Son 16'da İsviçre'yi Forsberg'in tek golüyle yenip Dünya Kupası'nda adını 24 yıl sonra çeyrek finale yazdıran İsveç, İngiltere ile yarı final mücadelesine çıkıyor. Ada ekibi, 1-1 biten maçta Kolombiya'yı penaltılarla 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. İsveç'te Lustig kırmızı kart cezalısı.

SAAT: 17.00 STAT: Samara Arena

HAKEM: Bjorn Kuipers (Hollanda)

YAYIN: TRT 1

MUHTEMEL 11'LER:

İSVEÇ: Olsen- Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson- Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg- Toivonen, Berg

İNGİLTERE: Pickford- Maguire, Stones, Walker- Rose, Lingard, Henderson, Alli, Trippier- Sterling, Kane



RUSYA-HIRVATİSTAN

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, çeyrek final vizesini normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltılarla 4-3 yenerek aldı. Hırvatistan da rakibi gibi Danimarka karşısında normal süre ve uzatmalarda 1-1'lik skoru bozamamış, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurarak çeyrek finalist olmuştu.

SAAT: 21.00 STAT: Soçi Fisht

HAKEM: Sandro Ricci (Brezilya)

YAYIN: TRT 1

MUHTEMEL 11'LER:

RUSYA: Akinfeev- Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudryashov- Gazinskiy, Zobnin- Samedov, Golovin, Cheryshev- Dzyuba

HIRVATİSTAN: Subasic- Strinic, Lovren, Vida, Vrsaljko- Perisic, Rakitic, Brozovic, Modric, Rebic- Mandzukic