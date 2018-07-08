Hırvatistan vidaladı

Çeyrek finalin son kapışması nefesleri keserken, Rusya'ya 2-2 biten maç sonunda penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, İngiltere'nin rakibi oldu. Rusya 31. dakikada Cheryshev'in harika golüyle öne geçti: 1-0. Bu gole çabuk cevap veren Hırvatlar, 39'da Kramaric ile eşitliği sağladı: 1-1. Uzatmaya giden maçta Beşiktaşlı Vida 100. dakikada Damalılar'ı öne geçirse de Fernandes, 115'deki kafa golüyle mücadeleyi penaltı atışlarına taşıdı. Hırvatistan, iki kez rakiplerine 'dur' diyen Subasic'in bir kez daha devleşmesiyle 20 yıl sonra yarı finalin sevincini yaşadı.

10 MİLYON € DAHA ARTTI!

daha arttı!100. dakikada ve seri penaltılarda ağları havalandıran Vida'ya, sosyal medyadan tebrik yağarken, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Babel, "Değeri 10 milyon Euro daha arttı" esprisini yaptı.

DETAY

Hırvatistan, 1990'daki Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nda üst üste iki maçı penaltılarla kazanan ikinci takım takım oldu. Fernandes, Dünya Kupası tarihinde Rusya formasıyla gol atan ilk savunma oyuncusu oldu ama bu tur için yetmedi.