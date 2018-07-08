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Hırvatistan vidaladı

90 dakika 1-1 bitti. 100’de Domagoj Vida kafayla skoru 2-1 yapsa da Rusya, Mario Fernandes’le maçı penaltılara taşıdı. İkinci turda Danimarka’yı penaltılarla eleyen Hırvatistan, son 8’de de aynı tarifeyi ev sahibine de uygulayıp 1998’den sonra Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükseldi.

Giriş Tarihi: 08.07.2018 01:01 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 02:54
Hırvatistan vidaladı

Çeyrek finalin son kapışması nefesleri keserken, Rusya'ya 2-2 biten maç sonunda penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, İngiltere'nin rakibi oldu. Rusya 31. dakikada Cheryshev'in harika golüyle öne geçti: 1-0. Bu gole çabuk cevap veren Hırvatlar, 39'da Kramaric ile eşitliği sağladı: 1-1. Uzatmaya giden maçta Beşiktaşlı Vida 100. dakikada Damalılar'ı öne geçirse de Fernandes, 115'deki kafa golüyle mücadeleyi penaltı atışlarına taşıdı. Hırvatistan, iki kez rakiplerine 'dur' diyen Subasic'in bir kez daha devleşmesiyle 20 yıl sonra yarı finalin sevincini yaşadı.

10 MİLYON € DAHA ARTTI!

daha arttı!100. dakikada ve seri penaltılarda ağları havalandıran Vida'ya, sosyal medyadan tebrik yağarken, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Babel, "Değeri 10 milyon Euro daha arttı" esprisini yaptı.

DETAY

Hırvatistan, 1990'daki Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nda üst üste iki maçı penaltılarla kazanan ikinci takım takım oldu. Fernandes, Dünya Kupası tarihinde Rusya formasıyla gol atan ilk savunma oyuncusu oldu ama bu tur için yetmedi.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 28 yıldır yapılamayanı yaptı

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