Mesele De Bruyne değil, diğerleri

ALTYAPI denince örnekler hep La Masia'dan başlar, Xavi ve Iniesta'yla devam eder ancak bu çok bilinen bir yanlıştır ve klişedir. Efsaneler sıfırdan 'yetiştirilerek' bir yere gelmezler, onların özellikleri zaten Allah vergisi. Altyapının kalitesini eşi benzeri gelmeyecek yıldızların seviyesi değil, düzenli ve nitelikli oyuncu akışı belirler ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki Belçika, Avrupa'nın en büyük oyuncu fabrikalarından birisi. Mesele Belçika'nın neleri farklı yaptığı...

2000 yılında durum Belçikalılar için tam tersiydi. 80'lerde başarılı olan efsane takımın yerinde yeller esiyor, Scifo, Gerets gibi birkaç ismin hatırasıyla insanlar avunuyordu. Federasyon, altyapı sisteminin iyiden iyiye kuruması sonrasında 'Proje 2000' adında bir plan geliştirdi. Yapılan tesisleri ya da okulları size anlatmayacağım. Bizim öğrenmemiz gereken taraf bu değil. Bu planın iki önemli sonucu vardı: Ocak doğumluların hegemonyasını bitirmek ve bireysel gelişime odaklanmak.

GEÇ GELİŞENLER KULÜBÜ!

Oyuncuların gelişimine ket vuran, yaş küçültme ya da hep Ocak doğumlu oyuncu oynatma üzerine kurulu sistemi bitirmek için Bob Browaeys'in çalışmasıyla bir sistem geliştirildi. Belli yaş gruplarında fikstür ve takımlar ikiye bölündü ve ay farkından kaynaklanan fizik farkı minimuma indirildi.

Fiziki yetersizlikle kaybolan yeteneklere şans tanıyan bu sistem, fizikleri geç gelişen çocuklar için de bir fırsat oldu.

Browaeys, "Bu projeden faydalanan gençlerden birisi Mertens, diğeri Carrasco. Kalecimiz Courtois da kendi yaş grubu içinde geç gelişenler arasındaydı ama projemiz o zaman yoktu. Mesela Courtois U-15 milli takımında oynayamadı. Mertens, üçüncü lige gitmek zorunda kaldı, eğer hocaları geç gelişen oyunculara önem vermeyen insanlar olsaydı geri dönemeyebilirdi" diyor. Belçikalı yetkililer, Ocak doğumlulara odaklanmaktan yeteneklerin yüzde 25'inin kaçtığını düşünüyor.

SORUYORUM: YÜZDE KAÇ?

Madem öyle ben de size şunu sorayım; 2001 jenerasyonumuz U-17 takımı için Aralık 2017'de toplandığında 8 futbolcumuz 1 Ocak 2001 doğumluydu. Ocak doğumlu oyuncu sayısı toplamda 11, yılın ilk 3 ayında doğan sayısı 16'ydı. Toplamda 21 oyuncu arasında Nisan'dan Aralık'a kadar doğan oyuncu sayımız ise sadece 5. Peki biz yeteneklerin kaçını kaçırıyoruz? Mesele Hazard'ı beğenmekte ya da Belçika'ya özenmekte değil. Hazard'ın oynadığı topu görmek için iki göz yeterli. Mesele bu sorunun cevabında.