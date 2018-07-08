Fernando Muslera’nın dramı

Giriş Tarihi: 08.07.2018 00:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 03:20

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa önünde Griezmann'ın attığı golde şanssız bir an yaşayan Muslera için iyi başlayan turnuva tatsız sona ermişti.. Ancak Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisinin Dünya Kupası sırasında bundan çok daha büyük iki acı yaşadığı ortaya çıktı. Ole Gazetesi'nin haberine göre 30 Haziran Cumartesi, Uruguay'ın, Portekiz'i 2. turda 2-1 yendiği gün Muslera'nın amcalarından birisi trafik kazasında hayatını kaybetti. İki gün sonra ise 32 yaşındaki kalecinin büyükannesi yaşamını yitirdi. Muslera bu haberlerin açıklanmasını istemezken, yaşadığı acılara rağmen sahaya çıkmaya devam etti.