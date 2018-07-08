Neymar dibi gördü

222 milyon Euro’luk Brezilyalı futbolcu, Belçika karşılaşmasında 5 kez top kaybederken sadece bir isabetli şut atarak büyük hayal kırıklığı yarattı

Giriş Tarihi: 08.07.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 00:28

Brezilya'nın ünlü yıldızı Neymar, Belçika karşısındaki performansıyla takımının Dünya Kupası'na veda etmesinin en büyük nedenlerinden birisi oldu. Maç boyunca 5 kez top kaybeden ve bu değerde sahadaki tüm oyuncular içinde en kötü isim unvanını alan Neymar, 90 dakika içerisinde rakibin ayağından bir kez top çalarken bir isabetli şut atabildi. 26 yaşındaki futbolcu, girdiği 13 ikili mücadelenin ise 7'sini kaybetti.



ELENİŞİN FATURASI İKİ İSME KESİLDİ

DÜNYA Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da iki oyuncu hedef tahtasına kondu. Globoesporte'nin düzenlediği ankete katılan onbinlerce Brezilyalı taraftar, turnuvada gol atamayan ve çok kötü bir performans ortaya koyan Gabriel Jesus'u yüzde 83 oranında suçlu görürken Neymar da yüzde 56'lık bir kitle tarafından başarısız bulundu.