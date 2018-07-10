Bir zamanlar kardeştiler!

1998 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun iki yıldızından Didier Deschamps Fransa’nın başında, rakibi Belçika’da ise yakın bir arkadaşı var

Giriş Tarihi: 10.07.2018 00:09 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 02:15

Fransızların efsane golcüsü Henry Belçika'nın 2 numarası. Özellikle Fransız kamuoyu için ikilinin kapışması yarı finalin kendisi kadar değerli

Dünya Kupası'nda final biletini almak için oynanacak ilk karşılaşma, tarihi bir kapışmaya da gebe… Saat 21.00'de oynanacak Fransa-Belçika mücadelesinde iki büyük Fransız efsane karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki yorumculuk kariyerini yarıda keserek Belçika'da yardımcı antrenörlük yapan Thierry Henry en çok ilgi çeken isimlerden olurken, Dünya Kupası apoletli milli takımdan kaptanı Didier Deschamps'la karşı karşıya gelecek. L'Equipe gazetesi, "Birbirimizi çok sevmiştik" manşetiyle konuyu gündeme taşırken, bazı Fransız gazetecilerin Henry'ye tepki göstermesi de tartışma konusu oldu. Sonuç ne olursa olsun bu ikilinin yapacakları merakla bekleniyor.



GENÇ MBAPPE HAZARD'A KARŞI!

TURNUVANIN en çok ön plana çıkan oyuncuları konumundaki Fransız süper yetenek Kylian Mbappe ile Belçikalı 10 numara Eden Hazard, kozlarını paylaşacak. 3 golü bulunan 19 yaşındaki Mbappe, özellikle Fransızların Arjantin'i elediği tarihi maça damga vurmuştu. Hazard ise Belçika'da sergilediği liderlik ve gösterdiği performansla alkış topladı. Chelsea'li oyuncu Brezilya galibiyetinde büyük pay sahibiydi.



Dünya Kupası'nın en iyi isimleri arasında yer alan 19'luk Mbappe, çıktığı 5 maçta 3 gol kaydederken, 1-0 biten Peru maçında 1, 4-3 biten Arjantin maçında 2 gol atarak galibiyeti getirmişti.



Brezilya karşısında girdiği 27 ikili mücadelenin 21'ini kazanan ve 10 dripling denemesinin tamamında başarı sağlayan Belçikalı yıldız ulaşılması güç bir başarı sağlamıştı.



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UĞUR KARAKULLUKÇU



Belçika daha çok hak etti

FRANSA, kupanın en atlet ve fizikli takımına sahip olduğu gibi derinlik olarak da dikkat çek-i ci bir kaliteye sahip. Buna karşın Deschamps'ın fazla tutucu oyunu bizlere seyir zevki vadetmedi. Hücum oyununuz sınırlıysa başarılı olmak zorundasınız, bu oyunla Avrupa Şampiyonası finalisti olmak da, kupada yarı final de yetmez. Son 2 turnuvadır genç ve gelecek vadeden ancak tecrübesi yetersiz kalan Belçikalılar kabuğunu bu turnuvada kırdı. Takımın hücum lideri ve yetenek küpü Hazard, beyni De Bruyne ve kas gücü Lukaku, arkadan gelen destekle birlikte en istikrarlı hücum performansına imza attı. Final bileti Belçika'nın olursa futbol için daha iyi olacak gibi



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BÜLENT TİMURLENK



Artık hasat vakti geldi!

İSPANYA ve Almanya'nın jenerasyon geçişini yapamadığı, dönem olarak en kurak yıllarını geçiren İtalya ve Hollanda'nın olmadığı Dünya Kupası'nda son 4 yılda hasatını almaya başladıkları yeni yetenekleriyle Fransa ve Belçika hak ettikleri bir yarı finale çıkıyorlar. Messi ve Neymar üzerine kurulmuş Arjantin ve Brezilya'yı yıkan iki kadronun kapışmasında kontratakları verimli kullanan takım rakibini cezalandırır. Bir tarafta Mbappe ve Griezmann diğer tarafta Hazard, Kevin de Bruyne. Martinez yönetimindeki Belçika çok daha cesur bir takım. Kazanan finalde, Hırvatistan-İngiltere karşısında yüzde 51 favori olacak, gerisi topun yuvarlaklığında zaten…