Dünya Kupası’ndan kısa kısa

Giriş Tarihi: 10.07.2018 00:06

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN

DÜNYA Kupası'nda ülkemizi temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Hırvatistan ile İngiltere arasında yarın oynanacak yarı final müsabakasında düdük çalacak. Kritik karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Cüneyt Çakır, Rusya 2018'de daha önce B Grubu'nda İran'ın Fas'ı 1-0, D Grubu'nda ise Arjantin'in Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmış, başarılı kararları ile otoritelerin takdirini kazanmıştı.



FIFA KOKARTLI BAKKALIN ÖZLEMİ

ÜLKESINDEKI savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve geçimini bakkallık yaparak sağlayan FIFA kokartlı Suriyeli hakem Şakir Alhasan Alhammadi, Rusya'daki Dünya Kupası maçlarını buruk bir heyecanla takip ediyor. Bir gün yine Dünya Kupası maçında görev almanın hayalini kuran Suriyeli hakem, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde maçları kimi zaman bakkal dükkanında kimi zaman da evinde izliyor.



PAVARD'IN GOLÜ BİNDE 3 İHTİMAL

2018 Dünya Kupası'nın en iyi golü olarak gösterilen Fransa'nın sağ beki Benjamin Pavard'ın sağ ayağıyla attığı muhteşem şutun gol olma ihtimali araştırmalara konu oldu. Konuyu masaya yatıran bir araştırma şirketi, aynı bölgeden son 5 yılda 5 büyük ligde atılan şutlarla Pavard'ın vuruşu kıyaslayınca 1000 şuttan yalnızca 3'ünün gol olduğunu tespit etti.



EVE DÖNÜŞTE EN ÇOK ALKIŞ MUSLERA'YA

FRANSA'YA elenerek Dünya Kupası'na veda eden Uruguay Milli Takımı, ülkesine dönerken, kafileyi karşılayan Uruguaylılar en büyük desteği Fransa maçında hatalı gol yiyen Muslera'ya verdi. Soğuk havaya rağmen Carrasco Havaalanı'nda kafileyi bekleyen bin kadar Uruguaylı, Muslera ve takım arkadaşlarını alkışlarken, Luis Suarez, sosyal medya hesabından bu karşılama için "Uruguaylı olduğum için gurur duyuyorum. Teşekkürler Uruguay" yorumunu yaptı.



HENDERSON'IN DURUMU BELİRSİZ

İNGILTERE'NIN İsveç'i 2-0 mağlup ettiği çeyrek final maçının son dakikalarında üst baldırında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınan Jordan Henderson'ın ağrıları sürüyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Hırvatistan maçı öncesinde sağlık heyeti tarafından durumu dikkatle takip edilen 28 yaşındaki oyuncuya bir gün izin verildi.