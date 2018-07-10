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Mesut Özil Almanya formasını çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman siyasiler ve taraftarlardan yoğun tepki alan Mesut Özil, Alman Milli Takımı’nı bırakıyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 02:13
Mesut Özil Almanya formasını çıkarıyor

Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak hayal kırıklığı yaratan son şampiyon Almanya'da Mesut Özil depremi yaşanıyor. Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da bir araya gelerek fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Söz konusu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki almış, yıldız futbolculara linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı.

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmuştu.

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