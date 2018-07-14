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Belçika - İngiltere (Canlı)

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 17:06
Belçika - İngiltere (Canlı)

Saint-Petersburg Stadı'nda saat 17.00'de başlayan Belçika - İngiltere maçını İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetiyor. Faghani'nin yardımcılıklarını Reza Sokhandan ve Mohammad Mansouri yapıyor.

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BELÇİKA: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Nacer Chadli, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku

İNGİLTERE: Jordan Pickford, Phil Jones, John Stones, Harry Maguire, Eric Dier, Kieran Trippier, Ruben Loftus-Cheek, Fabian Delph, Danny Rose, Raheem Sterling, Harry Kane

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