Belçika - İngiltere (Canlı)

Saint-Petersburg Stadı'nda saat 17.00'de başlayan Belçika - İngiltere maçını İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetiyor. Faghani'nin yardımcılıklarını Reza Sokhandan ve Mohammad Mansouri yapıyor.
BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
BELÇİKA: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Nacer Chadli, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku
İNGİLTERE: Jordan Pickford, Phil Jones, John Stones, Harry Maguire, Eric Dier, Kieran Trippier, Ruben Loftus-Cheek, Fabian Delph, Danny Rose, Raheem Sterling, Harry Kane