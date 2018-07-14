Dünya Kupası'nda tarih yazıyor: İhtiyar genç Luka Modric

33 yaşında olmasına rağmen takımı Hırvatistan'ın final yolunda oynadığı 6 maçın 3'ünde maçın adamı seçilen emektar kaptan Luka Modric, sadece pasları değil, koşu performansıyla da gençlere taşı çıkartıyor. Real Madridli yıldız, 6 maçta 63 kilometre mesafe kat ederek turnuvanın en hareketli oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Grup aşamasından sonraki 3 maçta da 120'şer dakika forma giyen ve toplamda 6 karşılaşmada 604 dakika oynayan Modric'in bu performansı ayakta alkışlandı.

BALLON D'OR'A ADAY

DÜNYA Kupası'nda 2 gol, 1 asistlik bir performans sergileyen Hırvat oyun kurucu, ülkesinin şampiyonluğu halinde turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmek için bir numaralı aday olarak da öne çıkıyor. Kulübü Real Madrid'le de bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşama ihtimali de bulunan Modric'in Ballon d'Or yarışında eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu geçip 2009'dan bu yana bu ödülü Ronaldo ve Messi dışında kazanan ilk sporcu olma ihtimali bulunuyor.

KUPA GELİRSE SAÇLAR SARARACAK

HIRVATISTAN Milli Takımı şampiyon olursa saçlarını sarıya boyatacak. Takım kaptanı Luka Modric, "Her zaman ayakların yere basacak ve kim olursa olsun karşındaki takıma saygı göstereceksin. Biz oynadığımız futbola konsantreyiz. Tek isteğim Dünya Kupası'nı kazanmak. Eğer kazanırsak, takım olarak saçlarımızı boyayacağız" dedi.

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Yaşta değil başta

"Akıl yaşta değil, baştadır" genelde gençler için kullanılan bir atasözümüz ama görünen o ki Modric için tam tersi geçerli. Benjamin Button filmindeki gibi yaşlandıkça gençleşmiş gibi duran Modric, 33 yaşında turnuvanın en çok mesafe kat eden oyuncusu olarak finale çıkıyorsa bizim futbolcularımız için de çıkarılacak dersler var. Mesele Real Madrid'e ya da Barcelona'ya transfer olmak değil, oraya layık olmak... Tamam, Modric bence tarihin en yetenekli oyun kurucularından birisi ama biz bugün onu yetenekleri kadar azmi ve çalışkanlığıyla konuşuyorsak bu bir karakteri işaret eder. Yöneticiyken de, futbolcuyken de, teknik adamken de her şeyden önemli şey akıldır. Yetenek ya da para akılla birleşmeden başarı gelmiyor, gelirse de kalıcı olmayıp bir hatıra olarak kalıyor. Adam ya da kral değilsin, büyük sporcusun Modric.