Dünya Kupası’ndan kısa kısa

Giriş Tarihi: 14.07.2018 01:03 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 01:34

Infantino: Tarihin en iyi Dünya Kupası!

ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili, "Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası" dedi. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve organizasyon komitesi olmak üzere turnuvaya katkısı olan herkese teşekkürlerini ileten İsviçreli başkan, "Rusya'da inanılmaz bir Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Finaline de yalnızca iki gün kaldı. Burada çok güzel duygular yaşıyoruz. Bu ortamı oluşturan oyuncu, teknik adam, hakem ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya'da tüm zamanların en iyi Dünya Kupası gerçekleştiriliyor. Rusya gerçek bir futbol ülkesi haline geldi" ifadelerini kullandı.



İngiltere kaybedince şiddet %38 artıyor

İNGILTERE'DE bir kadın hakları kuruluşu yaptığı araştırmanın sonuçlarını Hırvatistan yenilgisi sonrası paylaştı. Verilere göre şiddete meyilli İngiliz erkekleri, İngiltere maç kazandıktan sonra yüzde 24, eğer takım yenilirse yüzde 38 oranında daha fazla şiddete başvuruyor. Bu çarpıcı sayılar, Hırvatistan maçı sonrası büyük ses getirdi ve kadına şiddet konusunda sosyal medya kampanyalarına öncü oldu.



FIFA: 2037 doping testi de temiz çıktı

FIFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndaki doping testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığını vurguladı. Açıklamaya göre kupa öncesi ve esnasında gerçekleştirilen 2 bin 37 testin tamamında futbolcular temiz çıktı. Uluslararası basında özellikle Rusya'nın artan performansı sonrası çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.