Vay uyanık vay!

Giriş Tarihi: 14.07.2018 01:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 01:34

Tatılını Yunanistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo'ya Juventus'un formasını imzalatan ilk kişi olmak isteyen İtalyan gazetecinin başına gelenler şaşırttı. Portekizli yıldıza, yeni formasını imzalatmak için harekete geçen gazeteci Rossi şoka uğradı. Ronaldo'ya ulaşabilmek için yıldız oyuncunun kaldığı Costa Navarino Oteli'nde tatil yapan bir İtalyan turist ile anlaşan Rossi, "Lütfen Ronaldo'ya bunu imzalatabilir misin?" diyerek vatandaşına ricada bulundu. İtalyan turist ise, "Problem değil, imzalatmaya çalışacağım" yanıtını verdi ama işler bundan sonra değişti. Çalıştığı turistle iletişim kuramayan gazeteci, birkaç saat sonra İtalyan turistin Instagram hesabını görünce şoka uğradı. Hesapta turistin kızı ve imzalanan formanın fotoğrafı vardı. (solda üstte) Ardından İtalyan turistten gazeteciyi yıkan mesaj geldi: "Üzgünüm, formanın bende kalmasına karar verdim" Kısa süre sonra ise formanın ünlü bir alışveriş sitesinde 13 bin Euro'ya satışa konduğu da ortaya çıktı. Yaşanan olay karşısında şaşkına dönen gazeteci Rossi, "Polise durumu bildirdik. Formayı geri alacağız" dedi.



Tam 520 bin forma satıldı

100 milyon Euro karşılığında Torino ekibinin yolunu tutan ve Juventus'la yıllık net 30 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlıların forma satışlarını da patlattı. Ronaldo'nun İtalyan kulübüne transferinin resmen açıklanmasının ardından ilk 24 saatte 520 bin forma satıldı. 20 bin adet forma Adidas ve Juventus mağazalarından, 500 bin forma ise online mağazalardan satıldı.