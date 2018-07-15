Dünyanın en büyüğü kim?

20 yıl sonra ikinci kupanın hayalini kuran yeni jenerasyonuyla Fransızlar mı, yoksa 1998 Fransa’da yarı finalde elenen ağabeylerinden fazlasını yapan ustalarla kurulu Hırvatistan mı?

Giriş Tarihi: 15.07.2018 00:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 01:46

14 Haziran'da oynanan açılış maçı ile başlayan turnuvada 32 takımdan geriye 2 ekip kaldı. 64'üncü müsabaka olacak final maçı ile tamamlanacak 32 günlük heyecan dolu organizasyonda Fransa ile Hırvatistan, kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.



ALTIN ÇOCUK MBAPPE!

Avustralya, Peru ve Danimarka'nın yer aldığı C Grubu'ndan lider çıkan Fransa, genç yıldızı Kylian Mbappe'nin hücum performansına güveniyor. Amansız bir savunma takımı görünümündeki Fransa'da atletizmiyle ön plana çıkan 19 yaşındaki Mbappe, kalitesiyle göz kamaştırıyor. Hırvatistan karşısında da Fransızların en büyük kozu PSG'li genç yetenek olacak. Fransa'nın ideal 11'inde bir değişiklik beklenmiyor.



GÖZLER LUKA MODRİC'TE!

33 yaşındaki emektar yıldız Luka Modric'in üç uzatmalı maçla finale gelen Hırvatistan'ı sırtlaması taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Hırvat efsane, Dünya Kupası'nı da kaldırıp hem adını ülke tarihine kazımak hem de 10 yıl sonra Ronaldo ve Messi haricinde Ballon d'Or ödülü kazanan ilk futbolcu olmak istiyor. Modric'in 5 yaşında keçi çobanlığı yaptığı belgesel görüntülerinin, şampiyonluk halinde gündem olacağı şimdiden kesin.



20 YIL SONRA RÖVANŞ

İKI takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'le ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı. Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'le öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle gülmüştü.



INFANTINO: OFSAYTI BITIRDIK

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın 1 numarası Gianni Infantino, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı öve öve bitiremiyor. Turnuva için, "Tarihin en iyi kupası oldu" ifadeleri önceki gün çok konuşulan İsviçreli başkan, bu kez de VAR'ın başarısına vurgu yaptı. Infantino, "VAR teknolojisi ofsayt gollerin önüne geçti ve adeta bitirdi. Bu durum VAR sisteminin başarısını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



SERT CEVIZLER...

Turnuvanın en çok faul yapan 4 takımından ikisi finalde kozlarını paylaşacak. Maç başına 15.7 faul ile turnuva ikincisi olan Hırvatistan ile 15.2 faul ile dördüncü sıradaki Fransa, bizlere sert, kıran kırana bir maç vadediyor.



'SAVAŞ BIZI DIRENÇLI YAPTI'

Hırvatistan kaptanı Modric, sert bir ekip olmalarının sebebi olarak çocukluklarında maruz kaldıkları savaşın etkilerini vurguladı. 33 yaşındaki yıldız, Yugoslavya iç savaşının kendilerini etkileyip etkilemediği sorusuna, "Elbette her şey bizi etkiledi. Savaş bizi sert, dirençli insanlar ve ulus haline getirdi" yanıtını verdi.