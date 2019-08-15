Mert Çetin Roma’ya transfer oldu! Gençlerbirliği’nin genç stoperi Mert Çetin Roma’da!

Mert Çetin Roma'ya transfer oldu! Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Fanatik'in haberine göre Roma, ismi Fenerbahçe ile anılan genç futbolcu için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZAYALACAK

22 yaşındaki oyuncu Menajer Cenk Melih Yazıcı ile İtalya'ya gitti. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Mert, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Cenk Melih Yazıcı'nin bir diğer futbolcusu Merih Demiral, 18 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.