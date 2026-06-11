‘Forvette kendimi iyi hissediyorum’

A MİLLİ Takım'ın yıldızlarından Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu dün gece basın toplantısında soruları yanıtladı. Orkun, "Arkadaş ortamı gayet iyi, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Gelecek maça eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok iyi odaklanıyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz maçlarla ilgili. Hazırız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. 2010'da Hollanda'da yaşarken Hollandalıların final heyecanını gördüğünü de söyleyen Orkun, "Ben de bir gün bu heyecanı milli takımla yaşamanın hayalini kuruyordum. İnşallah biz de o finale yükselebiliriz" ifadelerini kullandı. Kerem ise "Ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Ancak Milli Takım'da, Montella Hoca geldiğinden beri forvet sisteminde oynuyorum. Bu konuda herhangi bir şikâyetim yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma da olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Hocamız da böyle düşünüyor. Sakatlığı atlattım, iyiyim" diye konuştu.

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