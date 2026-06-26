5 yılda şaha kalktı

Güney Afrika, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruplardan çıkmayı başarırken, teknik adam Hugo Broos 5 senede ülkeye seviye atlattı. İlk iki maçında Meksika'ya 2-0 yenilen, Çekya ile 1-1 berabere kalarak galibiyet alamayan takım, dün G.Kore'yi 1-0 yenip son 32'ye yükseldi. 2021'de koltuğa oturan 74 yaşındaki çalıştırıcı, 2023'te Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'ya kıtanın en iyi 3. takımı ünvanını kazandırdı. Afrika elemeleri sırasında medya karşısında "Dünya Kupası'na gidemezsek beni kovamayacaklar çünkü istifa edeceğim" diyen Bross, Nijerya'nın önünde lider olarak 16 yıllık hasreti bitirdi ve dev turnuvaya taşıdı. Güney Kore zaferiyle gruptan çıkarak yoluna devam eden Hugo Broos ve takımı, yeni zaferler kovalıyor.

KİMDİR ?



HUGO Broos, 1988'de antrenörlüğe başladı. Club Brugge ile 2 lig şampiyonluğu ve 2 Belçika Kupası kazandı. Anderlecht'i Belçika Ligi şampiyonu yaptı. Genk'te 3 yılda kupa kaldıramadı. Kamerun Milli Takımı (2016-17) ile 2017'de Afrika Kupası'nda şampiyon oldu.