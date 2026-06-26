Brezilya ve Meksika kayıpsız son 32’de

Brezilya ve Meksika kayıpsız son 32’de
FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen bazı takımlar belli oldu. C Grubu'nda son hafta karşılaşmalarının ardından Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve averajla grubu lider tamamladı. Diğer maçta ise Fas, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Haiti'yi 4-2 yendi ve puanını 7'ye çıkaran Fas, averajla ikinci sırada yer alarak son 32 turuna yükselen diğer takım oldu. A Grubu'nda ise ev sahibi ülkelerden Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü zaferini aldı. Diğer müsabakada ise Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 devirdi ve grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura adını yazdıran diğer takım oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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