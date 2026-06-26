Secde etmesini sindiremediler

İspanya forması terleten Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal; Dünya Kupası'nda ırkçı yorumların hedefi oldu. Geçtiğimiz pazar günü Atlanta Stadı'nda oynanan 4-0'lık Suudi Arabistan maçının 10. dakikasında takımını öne geçiren 18 yaşındaki yıldız, gol sevincini secdeye giderek kutladı. Müslüman olan süper stara yönelik, İspanyol sosyal medya kullanıcıları ırkçı yorumlar ve İslamofobik paylaşımlarda bulundu. Tepkiler arasında "Müslüman değil, Hristiyan bir İspanya", "Bir Arap asla İspanyol olamaz", "Bir iğrenç siyah, her zaman iğrenç bir siyah kalacak" yorumları yer aldı. Yamal'ın annesinin memleketi olan Ekvator Ginesi ile babasının ülkesi Fas'ın bayraklarını kramponlarında taşıması da eleştirildi.





EN ÇOK MARUZ KALAN SPORCU

İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi'nin verilerine göre; Yamal, sosyal medyada ırkçı nefret söylemlerine en yoğun şekilde maruz kalan sporcular arasında bulunuyor.