Starlar sinemasında Messi, Mbappe, Haaland ve Ronaldo...

Bülent Timurlenk: Analiz

Dünya Kupası'nı genel olarak nasıl buldunuz?

48 takımla oynandığından grup aşaması NBA'nin normal sezonu gibi. Gerçek turnuva son 32'den sonra eleme turlarıyla başlayacak. Taktik adına çok fazla bir gelişim yok ama yeni kuralların oyunu etkilediği kesin. Su molası ve ağzını kapatıp konuşan oyuncuya kırmızı kart kuralı hiç kimseyi memnun etmedi. Ancak oyunu hızlandırmak adına sakatlık numarası yapanlara, taç atışlarını geciktirenlere, topu oyuna geç sokan kalecilere yaptırımlar futbolun geleceği açısından olumlu. Yine starlar sineması gibi bir grup aşamasını geride bıraktık. Messi, Mbappe, Haaland, Ronaldo sahnedeydi.



Hangi takımlar şaşırttı ya da hayal kırıklığı yaşattı?

En çok şaşırtan elbette ki Milli Takımımız. En azından son 16'ya kadar yürümelerini bekliyordum. Bir diğer şaşırtan ise ABD'nin oynadığı oyunun güzelliği. Güney Kore, Uruguay gibi takımların hayal kırıklığı yarattığı turnuvada Almanlar kazansa da bana keyif vermedi. İngilizler de harika kadrolarına rağmen ikinci maçtaki çözümsüzlükleri büyük soru işareti. Messi'li Arjantin ve Mbappe'li Fransa'yı seyretmek ise büyük bir keyif. Son olarak şaşırtan sadece Milli Takımımızın oynadığı oyun değil. Federasyon başkanı ve teknik direktör Montella'nın açıklamaları ve icraatlarına bakınca gitmek için 24 yıl beklediğimiz turnuvada organizasyon adına hiç ama hiçbir şey yapmamışız.



En dikkat çeken oyuncular?

El-Aynaoui'nin Fas'ın orta sahasında oynadığı futbol, Trabzonsporlu Oulai'nin büyük vitrinde bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi. İsviçre'nin hücum hattında ışıl ışıl parlayan Manzambi, tarihi büyük santrforlarla dolu ancak son dönemde 9 numarası sıkıntılı olan Hollanda'nın imdadına yetişen Brobbey. Ekvador karşılaşmasında 15 kurtarış yapan Curaçao kalecisi Eloy Room. Ve elbette Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırırken oynadığı futbolu bir adım geriye götürmeden 4 yıl sonra ABD'de de sürdüren tarihin en iyi futbolcusu Lionel Messi.



Yamal'ın secdeye yatmasının ardından gelen İslamofobik tepkilere ne dersiniz?

Yamal, Barcelona formasıyla 100 bin taraftarı ayağa kaldırırken, takımı şampiyon yaparken, o olmadığında İspanya ilk maçında üretmekte zorlanıp o oyuna girdikten sonra takım ritim bulunca, ilk maçtaki beraberliğin ardında stres dolu ikinci maçın golünü atarken iyi, gol sevincinde secdeye yatınca kötü. Bu Yamal'ı eleştirenlerin, kınayanların, nefret edenlerin sayısının milyonlarca katı hoşgörülü İspanyol vardır. Sosyal medyada negatiflik, linç kültürü, nefret söylemi sattığından ve çok hızlı yayıldığından bu tepkiler konuşuluyor olabilir. Ancak İspanya'nın sokaklarında bence kime sorsanız ülkede sadece futbol değil her alanda İspanya için çalışan göçmenlerin inanışlarına bakmadan sevindiklerini görürsünüz. Toplumun fikren kanser olmuş kesimine ise yapacak bir şey yok.