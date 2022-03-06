1 milyon 500 bin kişi kaçtı

Birleşmiş
Milletler (BM) 1 milyon 500 binden fazla insanın Ukrayna
'yı terk ettiğini açıkladı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa
'da en hızlı büyüyen mülteci krizi" ifadesini kullandı. En çok mülteci kabul eden ülke konumundaki Polonya
, sınırı geçen Ukraynalıların sayısını 922 bin 400 olarak açıkladı. İltica edenler arasında Özbekistan
, Belarus
, Hindistan
, Cezayir, Nijerya, Fas, ABD ve diğer ülkelerin vatandaşları da bulunduğu kaydedildi. Öte yandan BM, Ukrayna'da 364 sivilin öldüğünü duyurdu.
YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Ukrayna'da Rus saldırıları sonrası bazı yapıların öncesi ve sonrası halleri görüntülendi. Saldırıların kamu kurumları, ev ve AVM'lere verdiği büyük hasar gözler önüne serildi.