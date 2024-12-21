10 günde 422 Filistinliyi daha katlettiler

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yerinden ettiği Filistinlileri sığındıkları okul, hastane ve mülteci kamplarında katletmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 422 kişi hayatını kaybetti, 1738 kişi yaralandı.Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Filistinlileri öldürüp cenazeleri sokaklarda bırakarak uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti. Filistinlilerin cenazelerine sağlık ekiplerinin ulaşmasını engellediğini ve her yaklaştıklarında ambulans ve kurtarma ekiplerini hedef aldığını kaydetti. İsrail ordusunun ayrıca, yıktığı evlerin enkazı altında çürüyen binlerce Filistinlinin naaşlarına sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını da engellediği ifade edildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 45 bin 227'ye, yaralı sayısı da 107 bin 573'e yükseldi.