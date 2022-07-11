10 PKK’lı iade listesinde

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakatla ilgili süreç devam ederken gözler iki ülkenin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. İsveç hükümeti 2019- 2022 yılları arasında Türkiye'nin 16 iade başvurusundan üçünü onayladı. Ancak imzalanan muhtıra sonrası sürecin hızlanacağını ortaya koyan adımlar gelmeye başladı. O adımları gösteren ilk işaret İsveç medyasında yer aldı. Ülke basını, İsveç Güvenlik Servisi'nin 10 PKK'lının yer aldığı bir liste hazırladığını yazdı. Haberlere göre bu liste Türkiye'nin iade taleplerini karşılamak için kullanılabilecek. Türkiye, teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazıyı iki ülkeye göndermişti. Üçlü mutabakat öncesine ait o iade taleplerinde, 33 PKK ve FETÖ mensubunun olduğu ortaya çıktı.