10 yıldır Hatay’da yaşayan Suriyeli aile gönüllü döndü

Suriye'de başlayan iç savaşta 3 çocuğu ile birlikte evsiz kalan Hanadi Velid Kayda, Türkiye'ye sığındı. 10 yıldır Hatay'da akrabalarıyla birlikte yaşayan Kayda ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkenize gönül rahatlığıyla dönebilirsiniz" açıklamasının ardından dönme kararı aldı. Ailenin ülkelerine gönüllü dönüş için İl Göç İdaresi'ne yaptığı başvuru kabul edildi. Zeytindalı Gümrük Kapısı'na gelerek geçici koruma kimlik belgelerini polise teslim eden aile, Afrin'e gitti.Yıllardır görmediği ağabeyine özlemle sarılan Hanadi Velid Kayda ve çocukları yaşamlarını bundan sonra Suriye'de sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ülkelerine dönmelerinde önemli rol oynadığını belirten Hanadi Velid Kayda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin güvenli olduğunu söyleyince, vatan özlemi de ağır basınca çocuklarımla birlikte ülkeme dönme kararı aldım" dedi. Türkiye'ye geldiğinde 1 yaşında olan 11 yaşındaki Kerem de, "Ülkemde yaşamak, toprağımı, yakınlarımı görmek istiyorum" dedi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile güvenli hale getirilen bölgelere bugüne kadar 503 bin 101 kişi gönüllü olarak döndü.PKK/YPG terör örgütü, Tel Rıfat'ı işgal ettikten sonra on binlece kişi evini terk etti. Ailelerin bir kısmı Azez'deki kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken bazı aileler de Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat'a operasyon düzenleneceğini açıklamasının ardından Türkiye'de yaşayan Tel Rıfatlılar da evlerine dönmek için gün saymaya başladı. Kilis'te kasap dükkânı işleten İmat Derbes (58) de 7 çocuğuyla birlikte terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan on binlerce kişiden biri. Derbes, "PKK/YPG terör örgütü, Tel Rıfat'ı işgal ettikten sonra evimizi, vatanımızı bırakmak zorunda kaldık. PKK/YPG bize büyük zulüm yaptı. Türkiye bize ev oldu. Tel Rıfat terörden temizlenirse aile olarak geri döneceğiz" dedi.