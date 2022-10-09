10 yıldır sokaklarda yaşıyor! İşte hastalığı yüzünden hayatı alt üst olan adamın dramatik öyküsü

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan 70 yaşındaki Peter Schmidt, eşi ve kızıyla mutlu bir hayat sürerken ve iyi bir işi varken kendisini 10 yıldır sokaklarda kalmaya mecbur eden yaşam hikayesini anlattı. Tarihi Köln Katedrali yakınındaki merkez tren istasyonunun yanında bekleyen ve önündeki mavi şapkasına atılacak bozuk paralarla hayatını sürdürmeye çalışan Schmidt, AA muhabirine, bazen insanların hayatında ani değişimlerin nasıl olduğunu anlayamadıkları dönemlerin yaşandığını söyledi.

Kuaförlük yaparken eşi ve kızıyla mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Schmidt, hayatının tatilde geçirdiği hastalık yüzünden kabusa döndüğünü, önce işini kaybettiğini, daha sonra aile düzeninin bozulduğunu ve 10 yıldır sokakta yaşamaya mahkum olduğunu dile getirdi. Schmidt, en büyük korkusunun sert kış olduğunu ve Tanrı'dan tek isteğinin kendisini biraz daha koruması olduğunu anlattı.

HAYATI DEĞİŞTİ

Almanya'nın Trier şehrinde doğan ve anne babasını hiç tanımayan Schmidt, "10 yaşıma kadar yetimhanede yaşadım, sonra beni bakıcı aileye verdiler. Bakıcı ailede yaşamak zorunda kaldığım 21 yıl kötü bir yaşam sürdüm. O dönem gençlik dairesinin kontrolünde olduğum için oradan ayrılamıyordum ve istediğim mesleği öğrenmeme ailem izin vermiyordu. Daha sonra kuaför olmaya karar verdim ve kuaför oldum. Ustalık eğitimi aldım ve bu istediğim bir meslekti." dedi.

Hayatında çok inişli çıkışlı dönemler yaşadığını belirten Schmidt, iyi bir işi varken ve ailesiyle mutlu bir yaşam sürerken geçirdiği hastalığın hayatını kabusa çevirdiği süreci şöyle anlattı:

"Hollanda'ya tatile gitmiştim, orada aniden hastalandım. Omuriliğimde ciddi bir sorun oluştu, bir hastaneden başka hastaneye gönderdiler, Almanya'da kimse bana yardım edemedi. En sonunda çok iyi bir doktor buldum ve o doktor beni öyle bir tedavi etti ki o sayede yürüyebiliyorum. O dönem ailem dağıldı, eşimle aram açıldı ve ayrıldık. O hastalık döneminde işsiz kaldım. Bazen insan hayatında öyle dönemler oluyor ki bu ani değişimin nasıl olduğunu anlayamıyorsunuz."

10 YILDIR SOKAKLARDA

Trier'de yıllardır yaşadığı evden ev sahibi tarafından çıkarıldığını dile getiren Schmidt, 10 yıl önce Köln'e geldiğini ve 10 yıldır sokakta yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Schmidt, sokakta yaşamanın özellikle kış aylarında zor olduğunu belirterek, "Sokakta yaşamak kolay bir hayat değil. İnsanın sokakta yaşamayı kabullenmesi lazım. Zor olan nerede duş yapabileceğim, nerede yemek yiyeceğim ve nerede yatacağım. Köln'de yardım amaçlı kurulan iyi organizasyonlar var ancak oraları başta bulmak lazım ve çok dolu. Orada çalışanlar yardımcı oluyorlar ve aslında iyi insanlar." şeklinde konuştu.

Köln'de sokakta dilendiğini ve Kölnlülerin dilencilere iyi davrandığını anlatan Schmidt, "Karnımı doyurmak için Köln'de günlük dileniyorum. Ara sıra iyi insanlar çıkıyor, 5 avro bırakıyorlar, ara sıra 10 avro veren de çıkıyor. Hatta 20 avro veren de olmuştu. Köln'de bir çadırım var, onun içinde yaşıyorum. Gazım var, yemeğimi pişiriyorum, orada ısınıyorum. Ben şimdi 70 yaşıma giriyorum, Tanrı'dan dileğim beni biraz daha korusun." dedi.

"BAZEN BİRİ EKMEK VERİYOR"

Hiç yemek yemeden uyumak zorunda kaldığı dönemler de olduğunu aktaran Schmidt, "Hiç yemeğim olmadığı günler de oluyor ama öbür gün oluyor, o zaman karnımı doyurabiliyorum. Bazen biri ekmek veriyor, bazen parça pizza veriyorlar. Köln halkı iyi ve yardımsever insanlar. Ben dünyaya anne ve babasız geldim, benim hiç ailem yoktu. Aile sıcaklığını hiçbir yerde öğrenmedim, artık sokaklar benim evim oldu." dedi.

Çevreyi kirletmedikleri sürece belediye yetkililerinin sokakta çadır kurmalarına göz yumduklarını söyleyen Schmidt, "Gelip kontrol ediyorlar, bölgeyi temiz bıraktığımız ve eşyalarımızı dağınık bırakmadığımız zaman göz yumuyorlar. Bunları yapmayanların çadırlarını yasak olduğu gerekçesiyle kaldırıyorlar. Biz yattığımız bölgede küçük bir grubuz, çevreyi temiz tutuyoruz o yüzden belediye bizi rahat bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Schmidt, eşinin 10 yıl önce öldüğünü, hayatta olan kızıyla ise yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı artık görüşmediğini sözlerine ekledi.