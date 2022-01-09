100’ün üstünde sivil yaşamını kaybetmişti! Dışişleri’nden Nijerya’daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 100'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda yüzü aşkın sivilin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."

SALDIRI CUMA GÜNÜ DÜZENLENDİ

Nijerya yerel basınında cuma günü yer alan haberlerde, Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlarda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ülkede son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker yerleştirildi.