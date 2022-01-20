102 kişinin ölümüne yol açan Lassa Ateşi Nijerya’da yeniden ortaya çıktı

Batı Afrika ülkesinde, geçtiğimiz yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan Lassa ateşi hastalığı yeniden tespit edildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre salgın 10 eyalette görülüyor. Şimdiye kadar 48 kişide vaka tespi edildi.
YETKİLİLERDEN UYARILAR
Uzmanlar Lassa ateşinin sıtma benzeri semptomlar gösterdiğini söyledi. Bu nedenle bu tarz belirtiler gösteren kişilere hemen hastaneye başvurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
"KORONAYLA BİRLİKTE SIKINTI YAŞANABİLİR"
Aynı zamanda ülkedeki korona vakalarıyla birlikte Lassa ateşi salgınınn hastanelerdeki kapasiteyi aşacağından ve sağlık sistemini sıkıntıya sokacağından da endişeleniliyor.
FARE DIŞKISINDAN BULAŞIYOR
Lassa ateşi, fare dışkısıyla temas sonucunda insana geçiyor. Hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı bir ateşe neden oluyor. Yetkililer sık sık halka hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor.
1969 YILINDA ORTAYA ÇIKTI
Söz konusu hastalık Nijerya'da ilk defa 1969 yılında görülmüştü. 23 Ocak 2019 yılında ise yetkililer hastalık nedeniyle 'acil durum' ilan etmişti. Geçen yıl ise Lassa Ateşi nedeniyle 102 ölüm bildirilmişti. Ancak aslında bu sayının daha çok olduğunu iddia edenler de var.