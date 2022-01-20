102 kişinin ölümüne yol açan Lassa Ateşi Nijerya’da yeniden ortaya çıktı

1969 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu hastalık Nijerya'da ilk defa 1969 yılında görülmüştü. 23 Ocak 2019 yılında ise yetkililer hastalık nedeniyle 'acil durum' ilan etmişti. Geçen yıl ise Lassa Ateşi nedeniyle 102 ölüm bildirilmişti. Ancak aslında bu sayının daha çok olduğunu iddia edenler de var.