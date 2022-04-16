103 yaşında evlendi

Irak'ta bir asrı geride bırakan adam, üçüncü kez dünyaevine girdi. Rudaw'da yer alan habere göre, Divaniye eyaletinde yaşayan 103 yaşındaki Hacı Mikhelf Farhudi kendisinden 66 yaş küçük bir kadınla evlendi. İlk iki evliliğinden 9'u kız, 6'sı erkek toplam 15 çocuğu olan Farhudi'nin dört kuşak boyunca yaklaşık 400 torunu var. 37 yaşındaki üçüncü eşiyle çok mutlu olduğunu belirten Farhudi, yeniden baba olmak istiyor. Farhudi, "İnşallah çocuklarımız olacak, çünkü o daha genç. Ben çocuklarımdan hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim sağlıklı olmaları. Bana istediğimi verdiler ve arkadaşlık ettiler" diye konuştu.Farhudi'nin ilk eşi 23 yıl önce hayatını kaybetti. Farhudi'nin iddiasına göre ikinci eşi ise bir gece kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Farhudi'nin oğlu da kendisi gibi çok sayıda evlilik yapmış. 9 kez evlenen en büyük çocuğu Kadhim'in 33 çocuğu var. Babasını geçen 72 yaşındaki Kadhim, şimdi 4 eşiyle birlikte yaşıyor. "Ölümün geleceğinden eminiz, bu yüzden hayatı her zaman onurlandırdık. Korkmamalıyız, çünkü korkmak için doğmadık" diyen Kadhim, "16 kızım olduğunu söylemekten gurur duyuyorum ve oğullarımın sayısını söylemek istemiyorum, çünkü insanlar beni kıskanacak" ifadelerini kullandı.