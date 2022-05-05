104 günde 104 maraton koştu

Kanser hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen iki çocuk annesi 46 yaşındaki Jacky Hunt-Broersma, azmi ile tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. 20 yıl önce nadir görülen bir kanser türü teşhisi konulan Hunt-Broersma'nın bacağı kesildi. Bacağını kaybettikten sonra koşmaya başlayan Hunt- Broersma, art arda en çok maraton koşan kişi olarak rekor kırdı. Hunt-Broersma, 104 günde 104 maraton koşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı. Jacky Hunt-Broersma, ocak ayı ortasından beri günde yaklaşık 5 saatini 42 kilometre koşarak geçirdi. 30 Nisan Cumartesi günü de 104'üncü maratonunu tamamlamayı başardı.Güney Afrika doğumlu olan ve ABD'de yaşayan Hunt-Broersma, henüz 26 yaşındayken yakalandığı kanser sonrası özgüvenine koşma sayesinde ulaştı. "Her şey çok hızlı gelişti" diyen Hunt-Broersma, ilk birkaç yıl hayatındaki değişikliği kabullenmekte zorlandı. Kansere yakalandığı için öfke duyan ve farklılığı için utanan Hunt-Broersma, "protezi görünmesin" diye sadece pantolon giyiyordu. 2016'da koşuya başlayan ve uzun mesafe koşularına uygun protez bacak takan Hunt-Broersma, yarı maratona katılmaya karar verdi. Başarılar da art arda gelince hedeflerini yükseltti. İki çocuk annesi kadın, sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla ampute koşuculara yardım eden bir kuruluş için 88 bin dolar topladı. Hunt- Broersma, şimdi ekim ayında Utah'taki 386 km'lik yarışa katılmaya hazırlanıyor.