105 kadınla evlendi hiçbirinden boşanmadı

ABD'nin 27 eyaletinde ve 14 ülkede sahte kimliklerle evlilik yapan Giovanni Vigliotto adlı adam, tarihe "en fazla çokeşlilik yapan adam" olarak geçti. 1949 ile 1981 yılları arasında 105 kadınla evlenen ve farklı isimler kullanan Vigliotto hiçbir eşinden boşanmadı. Kadınlarla pazar yerlerinde tanışan adam, evlendikten sonra kadınların ev ve değerli eşyalarla paralarını alarak sırra kadem basıyordu. Kadınlara "uzakta yaşadığını" söyleyerek tüm eşyalarını kamyona yükletiyor, ardından kamyonla birlikte kayıplara karışıyordu. Polis 28 Aralık 1981'de onu yakaladı. Vigliotto 1991'de 61 yaşında hayatını kaybetti.