11 eşini zehirleyerek öldürmüştü: ‘Kara Dul’ idamla yargılanıyor

Kuzey Irak merkezli Rudaw'da yer alan haberde, İran'da "Kara Dul" lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Kolsum Akbari, 20 yılı aşkın süre boyunca yaşlı ve varlıklı erkeklerle evlenip onları zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor. Akbari, polisteki ifadesinde en az 11 cinayeti itiraf etti ancak kurban sayısını tam olarak hatırlamadığını söyledi. Yetkililer, gerçek sayının 20'yi aşabileceğini düşünüyor.

MİRAS İÇİN EVLİLİK VE ÖLÜM PLANI

Akbari'nin yöntemi, yalnız yaşayan yaşlı ve zengin erkeklerle tanışıp evlenmek, ardından kurbanlarını yüksek dozda şeker, tansiyon ilaçları, sakinleştirici veya endüstriyel alkol vererek öldürmekti. Cinayetler, kurbanların yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar fark edilmedi. 2000'lerin başından 2023'e kadar Sari, Neka, Mahmudabad, Babol ve Qaem Shahr şehirlerinde işlenen cinayetler, 82 yaşındaki son eşinin ölümü üzerine ortaya çıktı. Oğlunun şüpheleri ve geçmişte benzer bir zehirleme girişiminin ortaya çıkmasıyla Akbari gözaltına alındı.

"KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Poliste suçunu itiraf eden Akbari, "Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum. Belki 13, belki 15… Tam olarak hatırlamıyorum" dedi. Yetkililer, Akbari'nin toplamda 18 imam nikâhlı, 19 resmi evlilik yaptığı ve bunların çoğunun ölümle sonuçlandığını belirtiyor. İran basını, Akbari'nin suçlu bulunması halinde ülkenin ikinci kadın seri katili olarak tarihe geçeceğini ve idam edilebileceğini aktardı.