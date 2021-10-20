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Giriş Tarihi: 21.10.2021

1100 doktor yaşamını yitirdi

1100 doktor yaşamını yitirdi
BREZİLYA: Hükümetin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cinayetle yargılanması istendi.
İNGİLTERE: Sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı geldi.
RUSYA: Aşılanmaya rağmen, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısındaki artış sürüyor. Duma Bütçe Komitesi Başkanı Andrey Makarov, 2021'in ilk altı ayında 1100 doktorun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. İki doz aşısını olan Mayorkas'ın yapacağı seyahat öncesinde protokol gereği Kovid-19 testi olduğu ve pozitif çıktığı aktarıldı. Mayorkas hafif semptomlar gösteriyor. Karantinada kalacak ve evden çalışacak olan Mayorkas'ın ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Kolombiya'ya gitmesi planlanıyordu.
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1100 doktor yaşamını yitirdi
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