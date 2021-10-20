1100 doktor yaşamını yitirdi

BREZİLYA:
Hükümetin salgın politikasına dair Kongre'de yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
'nun cinayetle yargılanması istendi.
İNGİLTERE:
Sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı geldi.
RUSYA:
Aşılanmaya rağmen, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısındaki artış sürüyor. Duma Bütçe Komitesi Başkanı Andrey Makarov
, 2021'in ilk altı ayında 1100 doktorun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas
'ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. İki doz aşısını olan Mayorkas'ın yapacağı seyahat öncesinde protokol gereği Kovid-19 testi olduğu ve pozitif çıktığı aktarıldı. Mayorkas hafif semptomlar gösteriyor. Karantinada kalacak ve evden çalışacak olan Mayorkas'ın ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken
ile Kolombiya
'ya gitmesi planlanıyordu.