‘120 ülkede mahkemelere başvuracağız’

Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın İsveç'te polis koruması eşliğinde Kuran-ı Kerim yakmasına sert tepki geldi. Basın temsilcileriyle buluşmasında skandal eyleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, İsveç yetkililerinin İslam düşmanı Paludan'ı korumasını kınadı. Erbaş, "Böylece, inançlara saygı konusunda ne kadar ikiyüzlü olduklarını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldular" ifadesini kullandı."Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak" diyen Erbaş, Avrupa'daki entelektüellere çağrı yapacaklarını söyledi. Erbaş, "Çeşitli kesimlerin temsilcilerine bir mektupla ulaşacağız, onun çalışmalarına başladık. Çarşamba, İslam İşbirliği Teşkilatı ile çevrim içi bir toplantı planlıyoruz. Burada sadece İsveç'teki menfur Kuran yakma eylemine yönelik değil, Avrupa ülkelerinde yapılan birtakım İslamofobik saldırılara karşı tepkimizi hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz" diye konuştu.