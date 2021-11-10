130 yıllık kutudan 33 yeni tür çıktı

Avusturya
'daki Viyana
Doğa Tarihi Müzesi'nin tozlu raflarında 150 yıl boyunca bekleyen bir kutudan tam 33 yeni salyangoz türü çıktı. Milyonlarca yıl önce bugünkü Viyana'yı kaplayan Paratetis Okyanusu
'nun deniz çayırları, bu hayvanların eviydi. Tropikal
Paratetis Okyanusu, Viyana'dan Kafkasya
'ya kadar uzanıyordu. Okyanus 5 milyon yıl önce kademeli olarak sığlaşmaya başladı. Bugün geriye Karadeniz, Aral Denizi, Hazar Denizi, Urmiye Gölü gibi su kütleleri kaldı. 15 milyon yıllık salyangoz kalıntıları, 19. yüzyılda, bölgede yüzlerce taş ocağı işletildiği sırada bir araya getirilmişti. Salyangozlar, 1889'da müzeye teslim edilmiş ve 130 yıl uzmanlar tarafından incelenmeyi beklemişti.