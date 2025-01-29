‘14. İyilik Gemisi’ Gazze için yola çıktı

Türkiye'nin Gazze'deki Filistinliler için gönderdiği 871 ton insani yardım malzemesini taşıyan '14. İyilik Gemisi' dün Mersin'den yola çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şu bilgilere yer verdi: "14. insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 WC/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."