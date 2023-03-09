1.5 milyar euroluk yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de asrın felaketinden etkilenen bölgelere yönelik yatırım planını duyurdu. EBRD'den yapılan açıklamada afet bölgeleri için 1.5 milyar euroya varan yatırım yapılacağı bildirildi. Söz konusu kaynak, özel sektörün desteklenmesi ve altyapı yatırımları için harcanacak. EBRD yatırımları kredi hatları, altyapı yatırımları ve KOBİ odağını içerecek. Banka bu yatırımlarla bölgenin yeniden inşasını ve ülke ekonomisine yeniden entegre olmasını, ayrıca depremden etkilenen bölgelerde beşeri sermayenin, mesleklerin ve bölge insanının geçim kaynaklarının korunmasını amaçlıyor.İngiltere'nin başkenti Londra merkezli olan EBRD ayrıca, sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyeceklerini açıkladı. EBRD, Türkiye'ye 2009 yılından bu yana yaklaşık 17 milyar euroluk yatırım yaptı. Banka, 2022 yılında Türkiye'de 1.6 milyar euroluk yatırıma imza attı.