1500 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı

Ülke içinde büyük bir siyasi çıkmazda olan İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü artarak sürüyor. Fanatik Yahudilerin, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları devam ediyor. İsrail güçlerinin korumasındaki 1531 fanatik Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. İsrail polisi geçen hafta iki gece üst üste Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapınca tansiyon yükselmişti.Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar devam ederken İsrailli aşırı sağcı hükümetin bakanları ve vekilleri de boş durmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yüzlerce Yahudi yerleşimci, aşırı sağcı bakanlar ve vekillerle gösteri yaptı. Filistinliler bu gösterilerin yasadışı yerleşkelerin önünü açtığını savunuyor. Uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yapılaşması yasadışı yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Aşırı sağcı hükümetin yerleşkeleri artırması bekleniyor.Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskında 15 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında bu yıl, 96 Filistinli hayatını kaybetti.