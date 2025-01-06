1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu

Avrupa'daki uyuşturucu bağımlılığı ülkelerin başına bela olmaya devam ediyor. Son olarak İskoçya'da ortaya çıkan rakamlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İskoçya Liberal Demokrat Partisi, bilgi alma özgürlüğü kapsamında edindiği istatistiklere dayanarak madde bağımlısı olarak doğan bebeklerde ortaya çıkan "Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS)" konusunda rapor hazırladı. Rapora göre 2017'den bu yana 1501 bebek NAS ile doğarken, sebep olarak hamilelik sırasında annelerin kullandığı yasal ya da yasadışı uyuşturucular gösterildi.

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Başkent Edinburgh'u da içine alan Lothian bölgesinde 774 bebek bağımlı olarak dünyaya gelirken, Glasgow ve Clyde bölgesinde 221, Aberdeen'in içinde yer aldığı Grampian bölgesinde ise 209 bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu. Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan bebeklerde kontrol edilemeyen titreme, hiperaktivite, ciltte kızarıklıklar ve tiz sesli ağlama görüldüğü de raporda yer aldı.

İskoçya, Avrupa'da en fazla uyuşturucu ile bağlantılı ölümün yaşandığı ülke olarak biliniyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) 2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu da kıtadaki tehlikeli durumu gözler önüne sermişti. Rapora göre, AB'deki yetişkinlerin 83.4 milyonu veya yüzde 29'u daha önce yasadışı bir uyuşturucu madde kullanmış.