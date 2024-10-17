169 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Lübnan'a saldırılarına devam eden İsrail ülkenin doğu ve güneyindeki 4 beldeyi bombaladı. Hava saldırıları sonucu 7 sivil öldü. Son 24 saatte Lübnan genelinde 27 kişi daha öldürüldü. Böylece ölü sayısı 2 bin 367'ye ulaştı. İsrail'in dünkü saldıırlarında sınırdaki bir köyü tamamen haritadan sildiği de kaydedildi. Bu arada Lübnan'dan kaçış sürüyor. Ülkeden ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşı için Beyrut'tan hareket eden charter uçağı önce Çukurova Havalimanı'na iniş yaptı. Burada 110 Türk vatandaşı işlemlerin ardından ayrılırken, kalan 69 yolcu ile hareket eden uçak İstanbul Havalimanı'na vardı. Havalimanı çıkışında basına konuşan vatandaşlar, Türkiye'ye döndükleri için mutluluklarını dile getirdi.