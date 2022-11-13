18 yıl havalimanında yaşayan İranlı öldü

Fransa'da 18 yıl havalimanında yaşadı. Dünyanın 'en ünlü' sığınmacısı İranlı Mehran Kerimi Nasıri, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda hayatını kaybetti. 1988 yılında Fransa'ya gitti. Sığınma talebi kabul edilmeyen Nasıri, havalimanında mahsur kaldı. Sığınma başvurusu, 11'inci yılında kabul edilen Nasıri, 2006'da özel bir bakımevine alındı. Sağlık sorunlarına rağmen iki hafta önce havalimanına geri dönen Nasıri, o havalimanında 77 yaşında hayata veda etti. Dünya onun hikayesini 2004 yılında vizyona giren Terminal filmi ile tanıdı