19 aydır zulüm altındaki Filistinli annelerden dünyaya çağrı: Bize destek olun

Soykırımcı İsrail, 19 aydır Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımda aileleri yok ediyor. Dün de birçok bölgede ailelerin yaşadığı çadırları hedef aldılar. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 52 bin 810'a yükseldi. Bölgedeki 2 milyondan fazla Filistinlinin ise saldırılar ve abluka nedeniyle hayatta kalma mücadelesi her gün daha da zorlaşıyor. Saldırılarda eşlerini ve evlatlarını kaybeden ve hayatta kalan aile fertlerini ayakta tutmaya çalışan Filistinli anneler, Anneler Günü'nde dünyadaki diğer annelere seslenerek "Bize destek olun" çağrısı yaptı.

Çocuğunu, eşini ve evini kaybeden Ummu Muhammed Ebu Dekka: Bize bakacak kimse yok. Çocuklarıma ekmek yapmak için makarnayı hamur haline getiriyorum. Tüm annelere sesleniyorum. Sınır kapıları kapalı, bize destek olsunlar.

EKMEĞİMİZ BİLE YOK

Eşini ve oğlunu kaybeden Ummu Eymen: Yemek ve içecek yok. Bir aydır ekmeğimiz bile yok. Bir tek oğlum vardı onu da kaybettim. Şimdi hiçbir dayanağımız yok. Su doldurmaya yollayacağım bir erkek evladım yok. Savaşın bitmesini, yokluk ve mahrumiyetin son bulmasını istiyorum.

Eşini ve kardeşini kaybeden ve 5 çocuğuyla bir başına kalan Sabrin Halil Ebu Dekka: Ne bir gelirimiz ne de bakanımız var. Eşim ve kardeşlerim öldükten sonra ekonomik anlamda bize bakacak kimse kalmadı. Durumumuz içler acısı. En önemlisi de yiyecek ekmeğimiz yok.

65 BİN ÇOCUK ÖLÜMÜN UCUNDA

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de 65 bin çocuğun açlık kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirdi. İsrail'in 2.4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkûm ettiği belirtilen açıklamada, "Bölgede halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında" denildi.

İSRAİLLİ ASKER VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

İsrail ordusunda görev yapan bir yedek asker, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesi'nde Gazze Şeridi'nden alıkonulan sivillere yönelik "vahşetler" yaşandığını itiraf etti. İsrail'in Haaretz gazetesinde isimsiz bir şekilde yayımlanan makalesinde İsrailli asker, Gazze'den sivil tutukluların hapishanede sistematik işkenceye maruz bırakıldığını ve bu ihlallerin medya tarafından görmezden gelinerek örtbas edildiğini belirtti. "Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Gözümün önünde bir tutuklunun ölmekte olduğunu gördüm ve tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm" diyen asker, Sde Teiman'da yaşananların istisnai bir olay olmadığını, aksine ordu komutanlarının bilgisi ve İsrail medyasının yardımıyla yürütülen sistematik bir politika olduğunu vurguladı. Tutukluların çoğunun Hamas üyesi olmadığını aktaran İsrailli asker, büyük kısmının Gazze'den siviller olduğunu belirtti.