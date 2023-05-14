19 yaşındaki dünyanın en yaşlı aslanını mızrakla öldürdüler

Kenya'nın güneyindeki Amboseli Ulusal Parkı ile sınır komşusu olan Olkelunyiet köyünde, dünyanın en yaşlı aslanlarından biri olduğu düşünülen 19 yaşındaki Loonkiito çiftlik hayvanlarını avlandıktan sonra çobanlar tarafından mızrakla vurularak öldürüldü. Aslanların korunması ile ilgili faaliyet yürüten "Lion Guardians" (Aslan Koruyucuları) örgütü, ülkedeki kuraklığın yaban hayatı için avlanmayı giderek zorlaştırdığını bu nedenle aslan-insan çatışmalarının giderek daha fazla arttığını aktardı. Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Jinaro, aslanın yaşlı ve zayıf olduğunu ve yiyecek aramak için parktan köye geldiğini söyledi.