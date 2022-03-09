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Giriş Tarihi: 10.3.2022

“1917’de öldüm” dedi mezarını ziyaret etti

“1917’de öldüm” dedi mezarını ziyaret etti

İngiltere’de yaşayan Steve Mulligan, Birinci Dünya Savaşı’na katılan pilotlar arasında olduğunu ve uçağının düşmesi sonucu öldüğünü iddia etti

İngiltere'de yaşayan Steve Mulligan, 1917'de öldüğünü iddia ederek kendi mezarına gitti. Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot olduğunu söyleyen Mulligan, geçmişi hakkında bilgiler verdi. İngiltere'nin Manchester kentinde ikamet eden Steve Mulligan isimli adam, ikinci kez dünyaya geldiğini iddia ederek, 1917'de hayatını kaybeden savaş pilotu Sydney Sutcliffe'nin mezarını ziyaret edip fotoğraf çektirdi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 1961 doğumlu Mulligan, geçmiş hayatına dair ayrıntıları bir hipnoz seansının ardından hatırlamaya başladığını ileri sürdü. Hayatına dair 1903'ten sonra yaşadıklarını hatırladığını anlatan Mulligan, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na katılan teğmen pilotlar arasında yer aldığını ve 1917'de savaş uçağıyla görev yaptığı sırada hayatını kaybettiğini savundu.



'ÇOK ACI VERİCİYDİ'
Mulligan önceki hayatında isminin Sydney Sutcliffe, babasının da Llandudno's Pavilion Theatre'da şovmen olan Abraham Sutcliffe olduğunu anlattı. Fransa üzerinde uçtuğu sırada uçağının vurulduğunu belirten Mulligan, o döneme dair tüm detayları hatırladığını söyledi. 24 yaşında Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Sydney Sutcliffe'nin ismini işaret eden Mulligan, ayrıca ölüm anını hatırladığını ve o anın çok acı verici olduğunu sözlerine ekledi: "Hayatımı kaybedeceğimi hissedebiliyordum ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 'Bir kuş gibiyim' diye düşündüğümü hatırlıyorum."

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“1917’de öldüm” dedi mezarını ziyaret etti
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