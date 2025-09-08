2 bin 700 aile yok edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 700 günü geride bırakırken, sivillere yönelik soykırım ve etnik temizlik boyutuna ulaşan katliamda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Diplomasi Merkezi'nin Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi verilerine göre 73 bin 731 kişi şehit oldu veya kayboldu. Bunların 64 bin 300'ü hastanelere ulaştırılırken, 9 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor. Şehitler arasında 20 binden fazla çocuk ve 12 binden fazla kadın yer alıyor. Katliamda 860 sporcu, 248 gazeteci, 1.670 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında 39 binden fazla aile doğrudan hedef alınırken, 2 bin 700 aile tamamen yok edildi. Bu ailelerden 8 bin 563 kişi şehit düştü. 6 bin 20 aileden ise yalnızca bir kişi hayatta kaldı. Açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği yüzünden de 376 kişi yaşamını yitirdi.

ALTYAPI ÇÖKERTİLDİ

İsrail ordusu sağlık altyapısını hedef alarak 38 hastaneyi, 96 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı. Gazze'deki okulların yüzde 95'i hasar gördü, 163 eğitim kurumu tamamen yok edildi. İsrail saldırılarında 268 bin konut tamamen yıkıldı, 148 bin ev oturulamaz hale geldi. 725 su kuyusu, 5 bin kilometrelik elektrik ağı, 3 milyon metrelik yol altyapısı hedef alındı. Tarım alanlarının yüzde 94'ü yok edildi, balıkçılık sektörü ise tamamen çöktü. Gazze'nin dini ve kültürel mirası da hedefte. Şimdiye kadar 833 cami tamamen, 180 cami ise kısmen yıkıldı. 3 kilise saldırıya uğradı. Yaklaşık 2 milyon sivil evlerinden zorla çıkarıldı. 288 binden fazla aile evsiz kaldı.