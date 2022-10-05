2 bin Euro paha biçilen vazo 7.7 milyon Euro’ya satıldı

Fransa merkezli müzayede evinde yapılan açık artırmada, başlangıçta 2 bin euro paha biçilen vazo Paris'te düzenlenen müzayede 7.7 milyon Euro'ya satıldı. Ailesinden yadigar kalan vazoya 2 bin euro paha biçilen bir kadın, Osenat Müzayede Evi yetkilileriyle temas kurarak üzerine dokuz vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun satılmasını istedi. Paris'te 1 Ekim'de yapılan müzayedede vazo, 7.7 milyon Euro'ya hararetli bir açık arttırmanın ardından satıldı. Vazo, telefonla bağlanan ve ismi açıklamayan bir Çinli tarafından alındı. Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon euro tuttuğu belirtildi.