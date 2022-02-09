2 bin sayfalık rapor gerçekleri ortaya çıkardı: ABD çekilme sürecinde sivilleri öldürdü

Çekilmenin ilk dört gününde 4 Afgan sivilin izdihamda öldüğüne işaret edilen raporda, kapıdaki kalabalığı dağıtmak için bir ses bombasının atıldığı ve bunun sonucunda da 1 sivilin öldüğü kaydedildi.

Ayrıca, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği gün ABD askerlerine ateş açıldığı ifade edilen raporda, ABD askerlerinin burada da verdiği karşılıkta 2 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Çekilme sırasında tahliyeleri koordine eden ABD'li Tuğamiral Peter Vasley, soruşturma ekibine verdiği ifadede 14 Ağustos'ta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin çökeceğini beklediğini kaydederken, ABD'nin Kabil yakınlarında o gün Taliban'a 10 hava saldırısı düzenlediğini ve 100 civarında Taliban üyesinin öldürüldüğünü anlattı.