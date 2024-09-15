2 milyon Filistinli yeni bir felaketle karlı karşıya

Soykırımcı İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 24 Filistinli daha hayatını kaybederken 57 Filistinli de yaralandı. Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 206'ya, yaralı sayısı da 95 bin 337'ye çıktı. Öte yandan evleri, okulları hastaneleri vuran binlerce kişiyi yerinden eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de insani felaketlere yenileri ekleniyor. Gazze'deki hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yüzde 74'ü kullanılamaz durumda. 135 bin çadırdan 100 bini yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerekiyor. İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteynern Gazze'ye giriş yapamıyor.