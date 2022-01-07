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Giriş Tarihi: 7.1.2022 03:12

2 yaşındaki çocuk silahla oynarken iki kişiyi yaraladı

AA
2 yaşındaki çocuk silahla oynarken iki kişiyi yaraladı

ABD'nin Teksas eyaletinde babasının silahıyla oynayan 2 yaşındaki çocuk kaza ile annesi ve 1 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına neden oldu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay Granbury şehrindeki bir alışveriş merkezine ait otoparkta meydana geldi.

Aracın içinde beklerken 2 yaşındaki çocuğun koltuk ile konsol arasında duran silahı alarak oynaması sonucu silahın ateş aldığı, sürücü tarafında duran 23 yaşındaki annesi ile 1 yaşındaki kardeşinin isabet aldığı kaydedildi.

Kolundan yaralanan anne ile bacağından yaralanan kardeşin hastaneye kaldırıldığı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay sırasında 26 yaşındaki babanın ise araç dışında bulunduğu bildirildi.

Olayı inceleyen polisin babaya yönelik henüz bir suçlamada bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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2 yaşındaki çocuk silahla oynarken iki kişiyi yaraladı
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