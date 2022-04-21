20 bin savaşçı Rus saflarında

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güçlerini geri çektikten sonra savaşı ülkenin doğusunda yoğunlaştırdı. Rusya'nın, uzun zamandır beklenen Donbas bölgesindeki saldırıları dün de devam etti. AFP ajansı ve Guardian gazetesindeki habere göre ise Rus ordusu safında savaşmak için Suriye ve Libya'dan 20 binden fazla savaşçı Donbas'a götürüldü. Söz konusu yetkili isminin açıklanmaması koşuluyla Washington'daki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye ve Libya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine transfer yapıldığını gördük ve bu kişiler Ukrayna direnişine karşı kullanılıyor. Bunların ağır ekipmanları veya zırhlı araçları yok" dedi. Suriye'den götürülenlerin büyük kısmının eski Şam rejimi askeri oldukları ve Ukrayna'da savaşmak için aylık 600 ile 3 bin dolar aldıkları belirlendi. İngiltere Savunma Bakanlığ da Rus paralı askeri grup Wagner'den binden fazla paralı askerin Ukrayna'nın doğusunda konuşlandırıldığını belirtti.Ukrayna ordusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece Donbas'ın hâkimiyetini istemediğini, Harson'un güneyinden kuzeye ve Kırım'ın batısına kadar tüm bölgeyi hedeflediğini düşünüyor.Mariupol'dekıKanuni Sultan Süleyman Camisi, çatışmalarda hasar gördü. Camiden dün ilk fotoğraflar geldi. Diğer taraftan Rusya hâlâ Mariupol'ü ele geçiremedi. Çatışmalar Azovstal fabrikasında sıkıştı.